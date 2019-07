Ogni bambino dovrebbe vivere una vita spensierata e felice ma purtroppo ci sono tanti casi in cui questo non accade. Eppure nemmeno la rara sindrome immunodepressiva che ha colpito la piccola Diana è riuscita a cancellarle il sorriso dal volto.

Un sorriso che commuove e che dovrebbe far riflettere tutti e rispondere all’appello del padre Michele che sta chiedendo aiuto agli italiani per salvare Diana.

Tutti possono fare qualcosa per aiutare Diana, che a soli 6 anni, sta lottando per riuscire a sconfiggere una rara aplasia midollare di grado severo.

Anche la semplice condivisione di questo articolo e la divulgazione in massa può aiutare la piccola Diana a trovare un donatore che le possa salvare la vita. A tal proposito è stato organizzato un evento che si rivolge al popolo delle Universiadi.

“Sabato 6 luglio, in piazzale Tecchio, proprio davanti allo stadio San Paolo per mia figlia e per altri bambini con malattie rare verranno allestiti dei gazebo dall’Admo, l’Associazione donatori di midollo osseo, per il prelievo dei tamponi salivali. Mi rivolgo ai napoletani che in altre circostanze hanno dimostrato la loro grande solidarietà ma anche alle migliaia di giovani da tutto il mondo che sono in città per i Giochi. Sono loro i potenziali donatori che stiamo cercando” queste le parole di papà Michele.