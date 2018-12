Agrigento, i figli di Gessica Lattuca chiedono a Babbo Natale il ritorno della madre

Non si hanno notizie di Gessica Lattuca dal 12 agosto scorso, quando la 27enne è scomparsa da Favara, in provincia di Agrigento. Nonostante le molte segnalazioni che negli ultimi mesi sono state fatte ai Carabinieri della zona, non ci sono ancora tracce della donna. A parlare in questi giorni che anticipano il Natale, è stato l’avvocato dell’ex compagno di Gessica, Filippo Russotto.

L’uomo è tutt’ora l’unico indagato per la scomparsa dell’ex compagna e madre di tre dei quattro figli di Gessica. Nonostante si sia sempre proclamato innocente, la procura di Agrigento gli affida i reati di sequestro si persona e sfruttamento della prostituzione. Per ora però, tutte le indagini fatte non hanno fatto emergere alcuna prova a suo carico.

La lettera a Babbo Natale dei figli

A raccontare della lettera che i quattro ragazzi hanno scritto a Babbo Natale, è stato proprio il legale di Filippo Risotto. “Caro Babbo Natale, come regalo vorremmo che la nostra mamma ritorni a casa“, questo quanto richiesto dai giovanissimi ragazzi.

I due legali della famiglia e dell’ex compagno di Gessica, Salvatore Cusumano e Filippo Russotto, hanno anche voluto fare un punto della situazione, lanciando un messaggio a tutti quei cittadini che nell’ultimo periodo hanno dato false notizie per depistare i militari. Gli avvocati infatti, chiedono a tutti i concittadini di astenersi nel fornire notizie infondate, perchè oltre a ferire i familiari di Gessica che pregano ancora in un suo ritorno, distraggono i militari nel loro lavoro di ricerca.

Negli ultimi mesi infatti, non sono state solo le chiamate ai Carabinieri che davano testimonianza sull’avvestimento di Gessica o sulla sua morte, ma sulle mura della città sono comparse anche delle scritte volutamente fatte per depistare le ricerche.