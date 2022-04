Una terribile tragedia famigliare si è verificata in queste ore a Favara, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 52 anni si è tolto improvvisamente la vita all’interno della sua abitazione situata in via Bachelet. I motivi del gesto dell’uomo non sono ancora noti, sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione assieme ai sanitari del 118. Terribile la scena che si è presentata dinanzi ai soccorritori.

Infatti, assieme al cadavere dell’uomo che si è tolto la vita, i soccorritori hanno trovato anche quello della madre. A trovare i corpi senza vita sarebbe stato un altro figlio della donna. Inizialmente in paese si era pensato ad un omicidio-suicidio, circostanza poi smentita dalle stesse forze dell’ordine, che hanno informato che si è trattato di una disgrazia. La madre infatti avrebbe scoperto il corpo senza vita del figlio e non avrebbe retto allo shock, per cui ha avuto un malore, molto probabilmente un infarto.

Sgomento in città

Il 52enne si sarebbe tolto la vita con un revolver regolarmente detenuto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Come già detto non sono noti i motivi che hanno portato l’uomo a togliersi la vita. Di lui si sa che svolgeva la professione di impiegato presso una scuola. Sgomento in città per la terribile tragedia avvenuta.

La Procura di Agrigento ha già aperto un fascicolo di indagine per chiarire le circostanze di quanto avvenuto a Favara. L’inchiesta è coordinata dalla pm Chiara Bisso. La donna trovata senza vita, e madre del 52enne, aveva 83 anni. Una vicenda davvero molto delicata sulla quale saranno le indagini degli investigatori a fare chiarezza.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questa assurda tragedia che ha sconvolto la comunità di Favara. Secondo quanto riferisce Agrigento Today a lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa che hanno udito un colpo d’arma da fuoco, poi l’anziana madre ha fatto rientro a casa trovando il figlio senza vita.