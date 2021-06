Ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes, cadendo giù da un viadotto facendo un volo di oltre 20 metri. Così è morto Mauro Granata, un medico anestesista e rianimatore originario di Canicattì, in provincia di Agrigento. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto sfondando il guard rail e cadendo giù dal viadotto che si trova all’ingresso di Sciacca (Agrigento), ponte che supera il torrente Bagni. Il medico prestava sevizio all’ospedale di Canicattì.

Nei momenti successivi all’incidente sul posto sono giunti i sanitari del 118. A causa della gravissima situazione sul posto è giunto anche un elicottero di soccorso, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo ormai senza vita dell’uomo. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e difficili e solo in serata il corpo di Granata è stato estratto dall’auto. Il 44enne sarebbe morto sul colpo.

Dolore a Canicattì

Sul caso indagano le forze dell’ordine, questo in modo da ricostruire esattamente quanto avvenuto. Al momento del sinistro l’uomo viaggiava da solo. Purtroppo durante il tremendo impatto con il suolo, Granata ha riportato ferite e lesioni gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sulle sue pagine social.

Adesso a Canicattì c’è dolore e sgomento. “Apprendiamo costernati la triste notizia del decesso del nostro concittadino, il medico Mauro Granata a seguito di un gravissimo incidente stradale. Ci facciamo portavoce di una comunità sbigottita dalla triste notizie e ci uniamo al dolore della famiglia per la gravissima perdita” – così ha scritto il sindaco Ettore Di Ventura.

Il primo cittadino si dice orgoglioso di aver potuto lavorare assieme a Granata per la sua comunità. “Riposa in pace” – con queste parole il sindaco Di Ventura ha chiuso il suo messaggio di cordoglio. Famigliari, amici e colleghi del sanitario sono adesso distrutti dal dolore per la sua improvvisa scomparsa.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri dettagli su questo assurdo fatto di cronaca, che ha lasciato tutti i cittadini di Canicattì davvero senza parole. Sul caso si attendono quindi eventuali aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine, che, come già detto, stanno indagando sull’episodio.