Agrigento: anziano chiama la polizia "non mangio da 5 giorni, non ho soldi!" Gli agenti arrivano con la spesa

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Quando sento questa storia ed il comportamento dei nostri agenti sono sempre più fiera di essere Italiana e di essere tutelata da persone come loro. Sono sempre più sicura che noi italiani abbiamo un grande cuore, detto questo non trovo giusto che si possa ridurre delle persone ad una tale povertà. La nostra società purtroppo è composta da persone che faticano ad arrivare a metà mese e persone che non hanno problemi ma fingono di averli e da ricchi e benestanti. Voglio specificare fortunato chi è ricco ma una società civile non può permettere l'esistenza di un divario così immenso e lasciare le persone sfortunate allo sbaraglio sperando di incontrare persone come questi agenti.