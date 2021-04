Agguato in strada: nella provincia di BAT ucciso giovane pregiudicato

Un omicidio si è verificato nella serata del 20 aprile a Margherita di Savoia, in provincia di BAT (Barletta-Andria-Trani). Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la vittima è un 26enne, di cui preferiamo non riportare le generalità per motivi di privacy.

L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine e stava tranquillamente passeggiando in strada, quando all’improvviso è stato raggiunto da una raffica di proiettili partiti da un’arma da fuoco. I soccorsi nei suoi confronti sono stati immediati ma per il giovane non vi è stato nulla da fare.

Alcuni passanti hanno notato la scena e vedendo che il 26enne si accasciava a terra hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma il ragazzo è morto presso l’ospedale di Andria. Il 26enne, dopo essere stato colpito dai proiettili, avrebbe anche tentato di scappare, allontanandosi dal luogo dell’agguato, ma pochi istanti dopo è caduto a terra, ormai senza forze, anche a causa delle vistose ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sul caso.

Si cerca l’autore dell’agguato

Al momento i militari hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dai frame potrebbero arrivare sicuramente indizi utili sia a ricostruire la dinamica dell’agguato che per rintracciare l’autore del delitto. Sul caso, oltre ai militari dell’Arma, indagano la Procura della Repubblica di Foggia e la Dda di Bari. Le autorità vogliono fare assolutamente chiarezza su quanto avvenuto per le strade di Margherita di Savoia.

Non è la prima volta che nel nord della Puglia si verificano episodi del genere. Le forze dell’ordine sono sempre attente a monitorare questi fenomeni. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto nella serata del 20 aprile nella provincia di Barletta-Andra-Trani.

Secondo quanto si apprende dai media locali il 26enne ucciso era originario di Trinitapoli, sempre in provincia di Barletta-Andria-Trani. La Gazzetta del Mezzogiorno riferisce che potrebbe trattarsi di una vendetta maturata in ambienti criminali. Su questi particolari però farà chiarezza l’autorità giudiziaria una volta che avrà raccolto tutti gli elementi utili alle indagini.