Aggrediti senza motivo da branco di bulli: terrore in piazza a Brindisi

Si sono vissuti momenti di apprensione e paura nella serata del 9 luglio a Brindisi, dove due ragazzini minorenni, tra cui un 15enne, sono stati aggrediti da un branco di bulli. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, l’aggressione sarebbe avvenuta senza un motivo ben preciso. Tali episodi ormai sarebbero diventati frequenti e si verificano sempre nel pieno centro della città. Ieri il fatto di cronaca in questione si è verificato attorno alle 23:00 nella centralissima Piazza Vittoria.

Il gruppo di bulli, che sarebbe composto da alcuni ragazzini anche minorenni, avrebbe avvicinato sempre con lo stesso modus operandi le vittime, cominciando a picchiarle senza motivo. Visto che era sabato sera, in zona c’erano tantissime persone e alcuni passanti non hanno esitato a venire in soccorso dei ragazzini picchiati, prima allontanando il branco e contestualmente chiamando le forze dell’ordine. Sul posto si è portata la Polizia di Stato.

Indagini in corso

Al momento sarebbero in corso le indagini da parte della Polizia, che avrebbe già acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Il 15enne aggrdito assieme al coetaneo avrebbe riportato le conseguenze più serie: i bulli gli hanno infatti rotto il setto nasale e il giovane è stato preso in cura dai sanitari in ospedale.

Il ragazzino in questione aveva il volto pieno di sangue per questo è stato chiesto l’intervento del 118 con un’ambulanza, che lo ha trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino in codice giallo. A parlare alla testata Brindisi Oggi è proprio il padre di quest’ultimo, che invoca più controlli da parte delle autorità.

“Rivolgo un appello al sindaco e a tutte le istituzioni: quello che sta accadendo a Brindisi non è più sopportabile. Mio figlio è un bravo ragazzo ed è stato aggredito senza alcun motivo. Bisogna fare qualcosa e prevenire. Non è possibile che dei bravi ragazzi non possano più camminare per la città senza avere il timore di essere picchiati” – questo il commento del genitore. Tra l’altro quanto avvenuto a Brindisi non è il primo episodio del genere che si verifica in città, infatti è il quarto nel giro di pochi mesi. Alcune settimane fa un gruppo di ragazzini venne picchiato senza motivo nei pressi di un distributore automatico di cibi e bevande sempre nei pressi di Piazza Vittoria. La cittadinanza invoca più controlli.