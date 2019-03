Aggrediscono e rapinano dei fan. Manette per Traffik e Gallagher

I trapper Traffik e Gallagher, all’anagrafe Gianmarco Fagà e Gabriele Magi, rispettivamente 23 e 25 anni, la sera del 23 febbraio, all’uscita della Stazione Termini, avrebbero aggredito 3 giovani, di cui uno minorenne, che chiedevano loro un autografo e un selfie; i due avrebbero picchiato anche un 50enne che aspettava l’autobus.

I due artisti sono stati arrestati dai carabinieri a Roma con l’accusa di rapina aggravata dall’uso di un’arma, un tirapugni di ferro. Dopo la notizia, Traffik e Gallagher si sono difesi, sul loro profilo Instagram, dicendo che si tratta di una fake news.

La vicenda

Il 23 febbraio 2019, 3 ragazzi hanno riconosciuto i loro idoli, Traffik e Gallagher, all’uscita della stazione ferroviaria Roma Termini e hanno colto l’occasione per chiedere un autografo e un selfie. I rapper, però, hanno cercato in tutti i modi di strappare di mano i cellulari dei ragazzini per spaventarli e, per ottenere ciò che desideravano, hanno utilizzato anche un tirapugni in ferro.

Dopo aver minacciato i ragazzini, i due hanno scaricato la loro violenza su un uomo di 50 anni, un cittadino del Bangladesh, che si trovava in strada alla fermata dell’autobus. Il bangladese ha subito calci e pugni nel tentativo di proteggere il cellulare che i due giovani cercavano di strappargli. Grazie all’intervento di alcuni passanti i due rapper se ne sono andati a mani vuote. Spaventato il 50enne è fuggito, ma quasi subito è stato investito da un’auto ed ora ha una prognosi di 30 giorni per la frattura di una gamba.

I due trapper sono stati arrestati grazie alla collaborazione tra i Carabinieri della Stazione Roma Macao, e quelli della Stazione di Novara dove è stato rintracciato Traffik; Gallagher, al momento dell’arresto, si trovava a Roma. I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare che il gip di Roma aveva emesso su richiesta della Procura.