Aggiornato il programma dei francobolli italiani 2020

Non ci si annoia mai quest’anno a star dietro agli aggiornamenti del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alle emissioni dei francobolli per il 2020. È dello scorso 23 ottobre l’ultima variazione della lista.

In questa occasione trovano finalmente data tutte le voci che usciranno da qui a fine anno e sarà la voce numero 79 quella appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” con due francobolli dedicati alla macchina per scrivere portatile Olivetti Lettera 22, nel 70° anniversario di produzione e di Adriano Olivetti, nel 60°anniversario dellascomparsa il 15 dicembre a chiudere tutto.

Ricapitolando in attesa di novembre che avrò ben 15 voci (già detto in passato del Palermo e la Juventus) con le due coungiunte in collaborazione con il Vaticano. Otto le voci a dicembre con il doppio Natale, giorno uno, che uscirà assieme ad altri due valori differenti per la Giornata mondiale perla lotta all’AIDS e la Presidenza italiana del G20 (B zona1).

I costi dei francobolli saranno tutti di 1,10 euro (tariffa B) tranne qualche caso di 1,15 (b zona1 per la spedizione in ambito europeo) “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato all’Anno internazionale della salute delle piante l’11 novembre e Amadeo Peter Giannini, nel 150° anniversario della nascita il 25 novembre un francobollo sarà dal tagli di 2,60 euro per celebrarere le Regioni a Statuto ordinario, nel 50° anniversario della istituzione il 19 novembre.

Le uscite dovrebbero essere in singolo esemplare, fanno in qualche modo eccezioni i ricordi ai Magistrati Nicola Giacumbi,Girolamo Minervini, Guido Galli, Gaetano Costa nel 40° anniversario della morte (19 novebre quattro francobolli) ed i due dedicati alla Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, nel 20° anniversario della istituzione, ed all’Associazione Amici di Onofrio Zappalà il 4 dicembre.

Come sempre i francobolli saranno messi in vendita per il tramite di Poste italiane presso tutti gli sportelli filatelici del territorio assieme ai prodotti correlati che solitamente pone in vendita, cosi come i dettagli di tiratura, bozzetto ed immagini degli stessi saranno svelate solo in giorno dell’emissione.