Aggiornamento al programma di francobolli italiani 2022

Aggiornamento per il programma di emissione delle “carte valori di Stato” che usiamo per pagare le spedizioni delle nostre lettere, ovvero i francobolli. Il Ministero dello sviluppo economico che ha competenza ha comunicato infatti nuove variazioni, soprattutto relativi ai valori facciali di questi visto pure che nessuna voce è stata aggiunta.

Il prossimo francobollo in cantiere arriverà già domani, 18 febbraio, con un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Tina Modotti, nell’80° anniversario della scomparsa della fotografa, attivista e attrice italiana.

Il calendario preve poi il 25 del mese “il Senso civico” dedicato alla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori –LILT, nel centenario della fondazione ed il 27 San Gabriele dell’Addolorata, nel 160°anniversario della scomparsa. Tutti con un costo di 1,10 euro cosi come la maggior parte dei valori già messi in cantiere

Le variazioni più decise sono quelle dedicate a Giuseppe Mazzini, nel 150°anniversario della scomparsa che tornerà francobollo il 10 marzo con un costo da 2,60 euro (B 50 grammi ovvero il secondo porto di spedizione interno) e San Luigi Orione, nel 150°anniversario della nascita il prossimo 16 maggio con una emissione congiunta con la Repubblica Argentina, Città del Vaticano alla quale si è aggiunta con questa informativa anche il Sovrano Militare Ordine di Malta, in questa comunicazione il Mise ci fa sapere che l’uscita dovrebbe prevedere 4 minifogli dal costo di 2,40 euro pari alla B zona 2 ovvero il primo porto per spedizioni fuori Europa (ad esempio in Argentina). Non sappiamo nulla in quesrto caso degli altri Stati cosi come spero i minifogli abbiano un solo francobollo per tipo visto che già cosi la spesa sarebbe alta.

Le notizie relative alle emissioni come ad esempio il bozzetto e le caratteristiche, seguendo le linee guida saranno comunicate solo in giorno di uscita del francobollo che saranno in vendita presso gli uffici postali di Poste Italiane. Naturalmente i programmi saranno soggetti a variazioni di date.