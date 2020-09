Aggiornamenti sulle emissioni filateliche italiane per il 2020

Il programma delle emissioni dei francobolli italiani da parte del Ministero dello Sviluppo Economico non smette mai di serbare sorprese. Nel nuovo aggiornamento datato 15 settembre trovano spazio alcune date precise che prima erano “a data da definire”, cosi come alcuni valori di vendita: la lista si compone comunque di ben 80 voci, alcune delle quali con più di un francobollo.

Due cose, confrontando con il precedente update, sono degne di nota: saltano la “turistica” che prevedeva due giri per un totale di 10 francobolli e sono stati aggiunti 4 valori appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” dedicati ai magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Gaetano Costa in ricordo del 40° anniversario della morte.

Ed ancora, una nuova congiunta con il Vaticano, con un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, nel 75° anniversario della istituzione. Altre due congiunte il 10 ottobre per la Basilica Cattedrale di Volterra, nel IX centenario della dedicazione a Santa Maria Assunta, e per la Basilica di Aquileia (in questo caso la congiunta è anche con il Sovrano Militare Ordine di Malta).

Tra le tante voci, alcune che sicuramente saranno di interesse anche al di fuori del mondo collezionistico sono le seguenti. Per il calcio, in lista un omaggio alla vittoria del Napoli in Coppa Italia lo scorso giugno (data 27 ottobre), al Palermo nel 120°anniversario della fondazione (1° novembre), mentre è ancora da capire quello per lo scudetto numero nove della Juventus.

Non mancheranno “le Festività”, emissioni dedicate al Santo Natale, che vedranno la luce il primo dicembre in due valori nello stesso giorno di un francobollo per “il Senso civico” dedicato alla Giornata mondiale per la lotta all’AIDS.

Spazio anche ad una serie ancora da definire, per date e numero di valori, per la serie tematica “il Senso civico” dedicato alle professioni sanitarie: che sia qualcosa quindi in “omaggio” a chi si è speso in prima linea per l’emergenza coronavirus? Nel frattempo, però, il prossimo appuntamento sarà già il 20 settembre, con il foglietto di 4 francobolli celebrativi della Breccia di Porta Pia, nel 150° anniversario.