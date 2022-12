Agenti trovano tra la refurtiva il portachiavi regalatole dalla figlia morta: madre 75enne in lacrime

Ascolta questo articolo

Una donna di Livorno aveva subito qualche giorno prima delle feste il furto della borsa. Oltre alla perdita dei soldi, documenti e di tutti gli altri oggetti che erano presenti all’interno della borsa, quello che aveva maggiormente ferito la 75enne era la perdita di un portachiavi d’argento.

Si trattava infatti di oggetto legato alla memoria di sua figlia, che è purtroppo venuta a mancare prematuramente tempo fa, e che portava sempre con sé per ricordarla. Si tratta di un portachiavi realizzato artigianalmente con una piccola tartaruga, che le era stato regalato dalla figlia prima della sua scomparsa, e che aveva un enorme valore sentimentale per l’anziana signora.

Ritenuto ormai perso per sempre, la 75enne è scoppiata in lacrime quando ha ricevuto una telefonata dalla Questura di Pisa, che ha ritrovato il portachiavi portafortuna donatole dalla figlia defunta tra la refurtiva recuperata all’interno di un motorino rubato. La squadra volanti era impiegata in dei controlli, quando hanno individuato due motorini che erano stati denunciati come rubati.

Durante gli accertamenti sui due mezzi, i poliziotti hanno individuato nascosti sotto il sellino di uno dei due motorini un green pass, un paio di occhiali da vista ed il portachiavi. Quando hanno rintracciato la legittima proprietaria del mezzo in questione, la ragazza di Pisa che aveva denunciato il furto del motorino non ha riconosciuto come suoi gli oggetti ritrovati sotto al sellino.

I militari hanno quindi continuato le ricerche al fine di riuscire ad identificare chi fosse il proprietario della refurtiva trovata all’interno del motorino rubato. È stato grazie al green pass che gli agenti sono riusciti a risalire all’identità della 75enne di Livorno, che giorni prima aveva denunciato il furto della propria borsa. La donna ha fornito una descrizione dell’oggetto rubato, che combaciava col portachiavi trovato dai militari, portando la signora a ringraziare i carabinieri tra le lacrime di commozione.