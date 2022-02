Addio a Tony Fuochi il famoso doppiatore di videogiochi e cartoni giapponesi

Tony Fuochi, il popolare doppiatore di Phoenix de “I Cavalieri dello Zodiaco“, popolare cartone amato negli anni ’90, ci ha lasciato per complicanze legate al Covid. Amava molto la radio dove si era formato in gioventù prima di diventare un popolare doppiatore, tra gli altri ha doppiato Super Mario Bros nei videogiochi.

Ma non solo lo ricordiamo per il doppiaggio di videogiochi Da God of War 3 dove aveva doppiatto Efesto, Master Yi nel gioco free-to-play della Riot League of Legend, Kleiver in Jak 3, Samael e Arso Consiglio in Darksiders, e successivamente sempre Samael e Padre Corvo in Darksiders 2. E ancora in The Elder Scrolls 5: Skyrim, Infamous 1 e 2, Alan Wake, Dante’s Inferno, Destiny, Call of Duty, Megatron in “Transformers: Prime”.

Ha doppiato anche Dragon Ball Z e GT, speaker di Radio Padova molto amato dai colleghi per la sua voce, per la sua bontà e disponibilità, era stato la voce anche di John Goodman in “Masked and anonymous” di Bob Dylan, era l’anima della notte con la sua voce calda alla radio, il venerdi sera, ipnotizzante.

A ricordarlo sul web anche Yamato Video, azienda leader nella produzione e distribuzione di audiovisivo anime, che gli farà un tributo, ha doppiato anche i Pokemon, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket, doppiò anche serie tv e fiction come Sentieri, Crocket in Yu–Gi–Oh! – Il film, Orcarossa in Ken il guerriero – La leggenda di Raoul, Ganzo in One Piece – Per tutto l’oro del mondo, Pesce Citrullo in SpongeBob Commissario ne I Flintstones – Matrimonio a Bedrock Beethoven in Beethoven House in Scuola di polizia.

Nel cinema e home video ha doppiato Tony Genaro in “Tremors 3 – Ritorno a Perfection”, J.E. Freeman e Lou Carlucci in “Tremors 4 – Agli inizi della leggenda”. Un grandissimo doppiatore che ci ha lasciato troppo presto e che tutti noi ricorderemo come merita per la sua bravura, negli anni ‘80 soprattutto.