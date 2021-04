Addio a Filippo Mondelli: campione del mondo nel canottaggio

Il mondo dello sport e del canottaggio è in lutto per la prematura scomparsa di Filippo Mondelli. L’atleta che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno, divenne campione del mondo il 15 settembre del 2018 nel quattro di coppia del canottaggio a Plovdiv in Bulgaria.

Da circa un anno, Filippo stava dispostando la sua personale gara contro un tumore. Infatti, l’atleta originario di Como, nel gennaio del 2020 aveva scoperto di avere un’osteosarcoma alla gamba sinistra, un tumore che colpisce le ossa di tipo maligno. Il canottiere, intervistato qualche tempo dopo, dichiarò di che sarebbe ritornato a gareggiare completamente stabilito, ma l’evoluzione della malattia ha vanificato ogni cura.

Solo qualche settimana fa, esattamente il 13 aprile scorso, Filippo era stato votato nel Consiglio Nazionale del Coni nella quota “atleti” con ben 54 voti, risultando essere l’atleta più votato tra quelli in lista. E solo pochi giorni prima da queste votazioni, i suoi compagni di squadra gli dedicarono la vittoria dell’oro europeo.

Ha espresso tutto il suo dolore anche il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale: “Siamo letteralmente sconvolti. La perdita di Pippo ci lascia senza parole. Ci lascia un atleta fortissimo e un ragazzo stupendo con grandi valori. È davvero difficile parlare in questo momento apevamo della sua malattia ma la rapidità con cui se n’è andato ci ha sorpresi. Voglio solo pensare che se ne sia andato sereno. Siamo vicini alla famiglia. L’avevo sentito pochi giorni fa, eravamo in contatto costante purtroppo negli ultimi 2-3 giorni non ha più risposto e oggi questa tragica notizia”.

Filippo Mondelli ha partecipato a 9 campionato mondiali potendo vantare la conquista di ben 5 medaglie , 2 oro, 2 bronzo e 1 d’argento. Sul podio europeo ci è salito ben 4 volte conquistando 2 ori e 2 argenti. Quattro (2 ori e 2 argenti) le volte che è salito sul podio ai campionati europei. Mentre sono 28 le altre medaglie conquistate tra i campionati internazionali e italiani.