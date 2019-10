Ad una svolta il caso dei due ragazzi belgi morti in vacanza a Firenze

Cosa ne pensa l’autore

Maria Guerricchio - Un tragico episodio che non può lasciare indifferenti. In Italia è davvero raro, a mia memoria, che si sentano fenomeni di abuso di medicinali analgesici oppioidi, ma non va mai abbassata la guardia. Peccato per questo giovane farmacista che di sicuro non ha agito in male fede ma, forse, con una non perdonabile leggerezza.