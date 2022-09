Accusato di rapina tenta di imbarcarsi per l’Albania: arrestato dalla Polizia di Frontiera

Ascolta questo articolo

Voleva imbarcarsi, illegalmente, per l’Albania, ma un cittadino albanese non aveva fatto i conti con gli operatori della Polizia di Frontiera in servizio presso il porto di Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il soggetto nella serata del 2 settembre scorso ha tentato di eludere i controlli della dogana e ha cercato di imbarcarsi illegalmente sul traghetto Ionian Star diretto a Valona (Albania). L’uomo, K.G. queste le sue iniziali, ha tentato di scavalcare la recinzione che delimita l’area del Terminal Extra-Schengen da quella utilizzata per l’imbarco.

L’Albania non fa infatti ancora parte della UE, per cui i viaggiatori, prima di imbarcarsi, devono essere sottoposti a tutti i controlli del caso. Agli agenti non è sfuggito il movimento del soggetto, che è stato prontamente raggiunto dai militari e accompagnato presso gli uffici della Polizia di Frontiera per tutte le formalità del caso.

Era accusato di rapina

I militari non ci hanno messo molto a capire che il soggetto stava tentando di eludere i controlli in quanto accusato di rapina. Il provvedimento a suo carico era stato emesso dall’Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna, tramite la quale era stata disposta la Sospensione della misura della detenzione domiciliare con l’immediata traduzione in carcere.

Il soggetto stava quindi pensando di tornare illegalmente nel suo Paese. Egli aveva commesso infatti una rapina in concorso con altre persone. Dopo le formalità di rito K.G. è stato tradotto presso il carcere di via Appia a Brindisi, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda avvenuta a Brindisi. Nel periodo estivo l’imbarco per l’Albania a Brindisi è preso d’assalto da migliaia di viaggiatori ogni giorno, soprattutto turisti, che giungono da ogni parte d’Italia e del mondo per raggiungere le coste di Valona e dell’Albania meridionale.