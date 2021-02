A Limbiate l’ultimo saluto a Luca Attanasio

Cosa ne pensa l’autore

Raffaella Dellea - Ogni volta che penso a questo giovane uomo, amante della vita, entusiasta e generoso mi assale una tristezza viscerale. La rabbia e il dolore dati dalla consapevolezza dei tanti eventi per noi inspiegabili e razionalmente poco accettabili. Uno dei tanti, ma non per questo meno importante. Spero che moglie e figlie riescano un giorno a guardare avanti senza perdere il senso della solidarietà.