A duecento anni dalla nascita un francobollo per Florence Nightingale

Il Ministero dello sviluppo economico prosegue la lista delle numerose emissioni di francobolli per questo anno.

Una di queste uscite è prevista il 29 ottobre quando ad essere posto in vendita sarà un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ”il Senso civico” dedicato alla professione infermieristica e a Florence Nightingale, nel secondo centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B che al momento è di 1,10 euro.

L’ emissione era prevista per il mese di maggio quando Florence Nightingale, che era nata a Firenze il 12 maggio 1820 avrebbe compiuto il bicentenario ma a causa del virus è stata rimandata fino ad oggi.

La Nightingale è stata un’infermiera britannica nota come “la signora con la lanterna”, considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l’utilizzo della statistica. Propose inoltre un’organizzazione degli ospedali da campo.

Il francobollo è stampato come sempre dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato autoadesiva avrà una tiratura bassa rispetto al solito trecentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque curati dalla bozzettista Claudia Giusto con la vignetta che raffigura in primo piano, sullo sfondo di Ponte Vecchio a Firenze, il ritratto di Florence Nightingale, affiancato dal “Diagramma delle cause di mortalità nell’esercito d’Oriente” elaborato dalla stessa durante la guerra di Crimea sulla base delle sue conoscenze sanitarie e statistiche. In alto, a destra, è riprodotto il logo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).

In questo caso l’immagine di Ponte Vecchio è riprodotta su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Comune di Firenze; mentre per il ritratto di Florence Nightingale e il Diagramma il copyright è del Florence Nightingale Museum di Londra.

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo. Poste italiane al solito userà in dotazione il timbro primo giorno (a Firenze) e metterà in vendita i prodotti correllati.