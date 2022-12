A 2 anni ingerisce hashish trovata in casa, denunciati i genitori ed un amico

Ascolta questo articolo

È una cosa universalmente risaputa che i bambini piccoli, complice la loro naturale curiosità in concomitanza all’assenza della comprensione dei pericoli che gli circondano, siano da tenere sotto stretto controllo da parte degli adulti che sono responsabili del loro benessere. A causa di una grave distrazione dei genitori, un bambino di due anni è finito ricoverato in ospedale dopo aver ingerito hashish.

È avvenuto a Perugia, come anticipato da il quotidiano Il Messaggero e confermato in seguito dai carabinieri che si sono occupati delle indagini sulla vicenda. Il piccolo è stato ricoverato presso il nosocomio Santa Maria della Misericordia, un tempo noto come Polo ospedaliero “Raffaello Silvestrini”, dopo aver ingerito accidentalmente una piccola dose di hashish trovata in casa, ma si trova in buone condizioni.

A portare la droga nell’abitazione dove il piccolo vive con i genitori, di 26 e 28 anni, è stato un’amico della coppia. L’uomo avrebbe lasciato infatti un pezzetto di hashish sul tavolo della cucina, del quale il bambino si sarebbe impadronito durante un momento di distrazione degli adulti e avrebbe ingerito.

Quando i genitori hanno portato il bambino al Pronto Soccorso di Perugia, è risultato positivo ai test eseguiti dal personale sanitario. È quindi scattata immediatamente la segnalazione ai militari da parte dello staff del Pronto Soccorso, come obbligatorio per legge, che ha fatto partire le verifiche da parte dei carabinieri. Secondo le indagini dei militari, un 26enne amico dei genitori avrebbe portato lo stupefacente nella casa, lasciandolo sul tavolo di cucina. Questo ha consentito al piccolo, “evidentemente senza il controllo dei genitori“, di ingerire la sostanza.

I Carabinieri hanno ottenuto il mandato per effettuare una perquisizione presso la casa dei genitori del bambino, nella quale non sono state trovate tracce di altre droghe, ed in quella del 26enne loro amico. È qui che sono stati rivenuti altri 20 grammi di hashish, quantità sufficiente a far scattare nei suoi confronti una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Inoltre tutti e tre gli adulti sono stati denunciati per lesioni.