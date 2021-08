90enne sta male e chiede aiuto: un poliziotto sente le urla e la salva

Una nonnina di 90 anni ha accusato un malore mentre era in casa, quindi ha cercato di attirare l’attenzione dei vicini, urlando a gran voce la sua richiesta di aiuto. Le urla della donna hanno destato l’attenzione di un poliziotto che si trovava nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Dopo aver individuato l’appartamento della signora, il poliziotto a salvare la novantenne.

Tutto bene quel che finisce bene. E’ proprio il caso di dirlo, poiché se non ci fosse stato il poliziotto così attento e ligio al suo dovere, probabilmente oggi staremmo a raccontare tutta un’altra storia. I fatti narrati sono avvenuti a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Stando alla ricostruzione dei fatti, il poliziotto si sarebbe messo subito in allarme dopo aver sentito le urla dell’anziana signora.

Il poliziotto in servizio inizialmente pensava si potesse trattare di una rapina o di un’aggressione. Mentre la donna stava solo tanto male. Un suono che si sentiva molto bene anche in considerazione della quasi totalità assenza di rumori di fondo, poiché erano le prime ore dell’alba. Per cercare di trovare il luogo da cui provenivano le urla, l’uomo delle forze dell’ordine ha fatto riferimento solo al suo udito.

Le grida non erano molto distanti da dove si trovava lui. Nel giro di poco il militare ha individuato l’appartamento e visto dalla finestra che la donna era riversa per terra. Nonostante l’appartamento fosse chiuso da dentro, l’uomo è riuscito comunque a crearsi un varco, quindi accertare che la donna aveva immediato bisogno di cure.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, il poliziotto non ha mai smesso di rassicurare l’anziana. Grazie al suo immediato e provvidenziale intervento, la novantenne è riuscita a salvarsi. Ed oggi i due si sono nuovamente incontrati per scattare una foto ricordo. Il loro selfie, neanche a dirlo, sta facendo il giro del web.