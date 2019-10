9 ottobre, sciopero Alitalia: 198 voli cancellati. Ecco cosa fare per arrivare a destinazione

Invece del venerdì, come accade spesso per gli scioperi, questa volta è stato deciso di procedere con lo stop dei voli già nella giornata di mercoledì 9 ottobre. Nello specifico ad incrociare le braccia sono i dipendenti di Alitalia e in gioco ci sono ben 198 voli che sono stati cancellati. Tuttavia, come confermato dalla società, sono già state prese delle misure straordinarie per venire comunque incontro ai pendolari e ai viaggiatori e per non amplificare eccessivamente i disagi.

Sul sito ufficiale della compagnia aerea è stato, infatti, pubblicato un post che spiega come saranno adottati per la giornata di domani aerei più capienti per rotte domestiche ed internazionali. In questo modo i viaggiatori si troveranno prenotati dei posti su questi velivoli particolari che sostituiranno i biglietti di cui sono in possesso attualmente.

Sciopero Alitalia: aerei speciali per il trasporto straordinario

Sempre sul sito ufficiale, infatti, è riportato che i passeggeri potranno effettuare un cambio di prenotazione gratuito senza pagare alcuna penale, oppure in alternativa chiedere il rimborso del biglietto. Come se lo sciopero del 9 ottobre non bastasse, ecco che anche alcuni aerei che dovranno volare la sera stessa dell’8 ottobre saranno cancellati.

Una previsione conferma che il 70% dei passeggeri che dovrebbero partire mercoledì, riusciranno effettivamente ad arrivare a destinazione, mentre alcuni voli del giovedì mattina 10 ottobre saranno annullati. La lista completa di tutti i voli cancellati è stata pubblicata sul sito ufficiale di Alitalia.

Per chiedere un rimborso o un cambio di destinazione senza alcuna penale, il volo deve aver subito almeno un ritardo pari a 5 ore, o nel peggiore dei casi deve essere stato proprio annullato. La richiesta può essere fatta entro e non oltre il 24 ottobre. Lo sciopero riguarda gli assistenti di volo ed i piloti per 24 ore, mentre alcuni naviganti scioperano “solo” per 4 ore.