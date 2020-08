9 agosto 2020: Enzo Biagi ricordato a cento anni dalla nascita

Nuova emissione di francobolli in questo caldo inizio di agosto: oggi il titolo è decisamente “conosciuto”, visto che si parla di Enzo Biagi. Il giornalista-scrittore, che proprio il 9 agosto di cento anni fà nasceva (Pianaccio di Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6 novembre 2007), in questi giorni è motivo di festeggiamento nel paese natale.

Ed anche per questo avvenimento che il ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di inserire il valore nel calendario dell’anno in corso. Il valore, che ha un costo di 1,10 euro pari alla “tariffa B” di base per la spedizione interna fino ai venti grammi, sarà stampato in quattrocentomila pezzi chiusi in fogli da quarantacinque in formato adesivo.

La vignetta riproduce, in primo piano, un ritratto di Enzo Biagi affiancato a una frase dello stesso giornalista e scrittore italiano, “Ho girato il mondo da cronista, ma in fondo non sono mai andato via da Pianaccio” con la cura del bozzetto da parte del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ne cura come sempre anche la stampa.

La distribuzione sarà nei soliti canali di Poste Italiane che per l’occasioni ha realizzato il classico annullo primo giorno di emissione in dotazione presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lizzano in Belvedere (BO). Assieme al timbro anche i soliti prodotti realizzati per l’occasione, che come sempre verranno apprezzati non solo dai collezionisti. In particolare. il bollettino descrittivo che reca la firma della figlia Bice e la “cartella filatelica” in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione al prezzo di 15€.

Adesso il calendario delle uscite si prende una pausa di qualche giorno, ma già ai primi di settembre abbiamo voci in calendario. Un calendario che in questi ultimi tre mesi prevede parecchi francobolli.