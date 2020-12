80enne contromano sulla statale con una motoape: la patente gli era stata revocata 20 anni fa

Un uomo di 80 anni originario di Castrignano De’ Greci, in provincia di Lecce, è stato fermato questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato di Otranto sulla strada statale che da Lecce conduce a Maglie.

Nella fattispecie, l’uomo è stato trovato alla guida della sua apecar mentre percorreva nel senso contrario di marcia l’arteria stradale in direzione del capoluogo di provincia salentino. Gli automoblisti si sono accorti del comportamento dell’anziano e hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Segnalazione diramata a tutte le forze dell’ordine

A questo punto a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio è stata diramata una segnalazione. La pattuglia più vicina al punto indicato era proprio la volante della Polizia idruntina, che è ruscita a raggiungere il mezzo anche se questo proseguiva contromano. L’auto dei poliziotti ha sorpassato così sulla destra l’apecar, tentando di stargli dietro alla sua velocità. Gli agenti hanno segnalato al guidatore l’errore, ma il piccolo mezzo non ha provveduto a fermarsi. A questo punto la volante ha proseguito per un centinaio di metri e il capo pattuglia è sceso attraversando il guard rail, ponendosi di fronte al mezzo e arrestando così la sua corsa.

Nel frattempo il collega ha raggiunto l’uscita più vicina e ha fatto inversione di marcia. In questo frangente l’auto della Polizia ha attivato le sirene e i lampeggianti per segnalare agli automobilisti il pericolo. A questo punto il mezzo agricolo si è rimesso nel senso esatto di marcia, poi si è proceduto a controllare le generalità dell’uomo alla guida e le carte di circolazione del veicolo.

La patente gli era stata ritirata 20 anni fa

Con loro sorpresa gli agenti hanno scoperto che all’anziano la patente di guida era stata revocata circa 20 anni addietro dalla stessa Motorizzazione Civile, questo perché non aveva più l‘idoneita psico-fisica per potersi mettere alla guida di un mezzo, che sia appunto un’auto o una piccola apecar. A questo punto ai poliziotti non è restato altro che contestare le sanzioni amministrative del caso.

Il mezzo agricolo è risultato inoltre sprovvisto del documento di revisione, che non veniva effettuata da diversi anni. Gli agenti hanno fatto intervenire sul posto il figlio dell’anziano, che ha prelevato l’uomo portandolo con sé. Grazie alla tempestività degli automolibisti che hanno avvisato le forze dell’ordine e al conseguente intervento della pattuglia della Polizia di Stato, in provincia di Lecce si è quindi evitato che un errore commesso su strada si trasformasse in tragedia.