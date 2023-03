8 marzo 2023, la festa della donna tra francobolli e filatelia

Anche quest’anno il mondo dei francobolli e della filatelia dell’area italiana trova modo per ricordare la festa della donna (o meglio giornata internazionale). E lo fa in questi giorni con due emissioni che indirettamente omaggiano le stesse.

Ha “iniziato” San Marino con un ricordo per la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” con tre differenti valori da euro 1.25, 1.45 e 1.65 racchiusi in fogli da 20 francobolli per una tiratura di 20.000 francobolli in serie disegnati curati da Lucia Roscini.

Quindi oggi, 8 marzo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in qualità di autorità competente) per l’Italia ha programmato il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alle imprenditrici dal valore “B” di 1,20 euro racchiusi in fogli da quarantacinque per una tiratura complessiva di duecentocinquantamilaventi esemplari, con la vignetta curata dal bozzettista Gaetano Ieluzzo che raffigura, su campitura rosa, un profilo di donna la cui capigliatura è formata dalle caratteristiche ruote dentate delle trasmissioni meccaniche su cui è riportata la scritta “IMPRENDITRICI”.

In basso sono riportati gli hashtag “#ilfuturoedichilofa” e “#MADEINWOMAN made in italy” che promuovono i progetti dell’imprenditoria femminile. Completano il francobollo la legenda “IMPRENDITRICI”, con stampa in formato adesivo curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Anche Poste italiane ha organizzato un’iniziativa con una cartolina speciale in vendita presso gli uffici filatelici e gli spazi filatelia che si associa ad un “timbrino” per i primi ed un annullo speciale per i secondi, il tutto al costo di 1 euro più l’affrancatura. Oltre naturalmente al timbro speciale del primo giorno di emissione dedicato al francobollo, che sarà in uso a Roma. Così come i prodotti correllativi (Folder, bollettino a firma di Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne ed ancora tessera filatelica e cartolina).