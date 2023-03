8 francobolli per i 100 anni dell’aeronautica militare

Corposa emissione quella di oggi dedicata ai 100 anni dell’Aeronautica militare italiana con ben 8 valori in tre differenti composizioni. Si va da un foglietto con sei valori, ad un settimo in versione “singolo” e un ottavo in formato foglietto emesso in congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta, tutti con indicazione tariffaria B, pari ad 1.20 euro costo di spedizione di una lettera base fino ai 20 grammi.

La prima composizione quella del foglietto (bozzettista Sergio Pietruccioli, tiratura di ottantamila foglietti) da 6 porta disposti su due righe, l’immagine di alcuni velivoli che, nel corso dei 100 anni di storia hanno segnato il percorso evolutivo consentendo al nostro Paese di difendere i principi democratici da possibili violazioni della pace e della libertà.

Il valore singolo riproduce, su campo bianco, il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare con tiratura di duecentocinquantamila venti esemplari racchiuso in fogli da quarantacinque esemplari.

Infine il secondo foglietto con vignetta del francobollo congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta riproduce un velivolo SIAI MARCHETTI S.82 “MARSUPIALE” dell’Aeronautica Militare, in dotazione allo SMOM, in cui sono visibili le coccarde del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Italia nonché la bandiera italiana, che sorvola Roma e la Città del Vaticano dove si scorge in particolare la Cupola di San Pietro. Per una tiratura di cinquantamila esemplari curati dal Centro Filatelico della Produzione dell’IPZS.

Tutti i valori italiani sono stampati come sempre dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e naturalmente venduti negli spazi filatelia ed uffici postali del territorio.

Analogo valore con stesse caratteristiche è posto in vendita nei loro canali filatelici anche dallo Smom (in questo caso il costo è di 2,80) e dal Vaticano (al prezzo di 2,40) cambiano solo i numeri della tiratura.