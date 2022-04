6-8 maggio 2022: riprendono le manifestazioni nazionali di filatelia

La filatelia associativa torna a riorganizzare in presenza i grandi eventi e lo fa con la prima esposizione nazionale in programma per questo 2022 a Latina, dove il Circolo Filatelico Tres Tabernae, di Cisterna di Latina, organizza una manifestazione, dal 6 all’8 maggio 2022, presso il Museo Piana delle Orme, Strada Migliara 43,5 Località Borgo Faiti.

Location non nuova negli ultimi anni a manifestazioni di un certo prestigio come sarà anche questa dal titolo Latinphil 2022.

Varie le classi di competizione racchiuse nelle varie sezioni alle quali hanno aderito numerosi collezionisti:

Sezioni

Esposizione nazionale (EN)

Sezione Campioni

Esposizione nazionale

Esposizione nazionale un quadro

Esposizione di qualificazione (EQ)

Esposizione di qualificazione

Esposizione di qualificazione un quadro

Classi

Filatelia Tradizionale moderna (1900-1945)

Filatelia Tradizionale contemporanea (>1945)

Storia postale moderna (1900-1945)

Storia postale contemporanea (>1945)

La manifestazione che preve la presenza di Poste Italiane con tre annulli postali dedicati sarà anche l’occasione per il decimo incontro tra i collezionisti di buoni risposta internazionale (a tal proposito uno dei timbri è in tema) una delle varie specializzazioni nel collezionismo.

Ancora da segnalare giorno 7 in calendario anche l’emissione di un francobollo quello dedicato nella tematica “il Senso civico” a Gastone Rizzo, un valore di “classe B” dal costo di 1,10 euro nel centenario della nascita. Scomparso nel 2017 per molti era considerato il “maestro dei francobolli” visto il passato che ha avuto nella promozione del collezionismo filatelico quando creò il club “Franco Bollino”, il quale all’apice della notorietà contava anche 175mila giovanissimi soci. In questo caso l’immagine della carta valore sarà svelata solo il giorno di uscita con il timbro primo giorno in uso a Roma.

Due giorni prima, il 5 maggio, altra uscita per un francobollo (sempre da 1,10 euro di costo) che intende ricordare il 160 anniversario di nascita proprio delle nostre Poste che con le varie denominazioni è oggi una SpA.