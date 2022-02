58enne muore sul lavoro travolto dal muletto, le ultime parole all’amico soccorritore: "Salvami ti prego"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Non posso neanche immaginare come si possa sentire l'uomo che è arrivato su una emergenza e si è trovato davanti un amico di infanzia in condizioni disperate. Già il lavoro del soccorritore è difficile a livello emotivo, quando poi tra le vittime ci sono persone che si conoscono è ancora più devastante.