56enne ucciso a coltellate in strada ad Ascoli Piceno: fermato un sospettato

Tregedia nella serata di ieri 15 gennaio ad Ascoli Piceno, nelle Marche, dove un 56enne, Franco Lettieri, è stato ucciso a coltellate nella centralissima via dei Soderini. Secondo quanto riferiscono i media locali, la vittima è stata trovata per terra da alcuni passanti riversa in una pozza di sangue.

Le persone che si trovavano lì vicini e gli stessi residenti si sono allarmati quando hanno sentito le urla, tanto che hanno chiamato subito i carabinieri del comando provinciale di Ascoli. L’aggressore ha colpito in maniera fulminea Lettieri: la ferita d’arma da taglio gli ha lacerato l’arteria femorale, per cui il 56enne è spirato nel giro di pochi minuti.

Quando sono arrivati i sanitari del 118 le sue condizioni erano gravissime. Ma prima di spirare l’uomo sarebbe riuscito a fare il nome del presunto assassino ai soccorritori, per cui le forze dell’ordine si sono messe subito sulle tracce dell’omicida. Quest’ultimo, almeno dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Marche, parrebbe essere un cittadino romeno da tempo residente in città proprio come Lettieri, il quale era originario di Salerno. Il presunto omicida è stato quindi fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Aggressore ascoltato in caserma

A questo punto il cittadino romeno è stato portato in caserma per poter essere ascoltato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente dell’aggressione, anche se pare che tra i due non ci siano stati di recente dei dissidi diretti. Sembra che comunque la vittima abbia avuto in passato delle divergenze con un congiunto dello straniero, ma anche su questi particolari gli inquirenti procederanno a fare chiarezza nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

Nel frattempo la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio volontario. L’inchiesta è coordinata dal pm Umberto Monti, che insieme al medico legale si è recato sulla scena del crimine per poter raccogliere tutti gli elementi del caso. La notizia di quanto accaduto ad Ascoli si è sparsa in breve tempo in tutta la città, destando sconcerto tra gli abitanti. Notizia ancora più assurda se si pensa che il delitto è maturato nel pieno centro cittadino.

Lettieri da tempo viveva ad Ascoli Piceno insieme alla sua famiglia. In passato pare che il 56enne abbia avuto anche problemi con la giustizia, in quanto era persona nota alle forze dell’ordine. Il congiunto dello straniero con il quale Lettieri avrebbe avuto dei dissidi, inoltre, sarebbe un giovane finito peraltro in carcere in quanto coinvolto in un traffico di droga che insisteva nello stesso capoluogo marchigiano. Su tale collegamento saranno condotti i relativi accertamenti da parte di chi indaga.