46enne si dà fuoco in cortile sotto gli occhi della madre a Rescaldina: è morto in elisoccorso

Una tragedia si è verifica nel pomeriggio di oggi 4 gennaio a Rescaldina, paesino della provincia di Milano. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un uomo si è dato fuoco sotto gli occhi attoniti e increduli della madre. Il suicida è una persona di 46 anni. Milano Today riferisce che l’uomo si trovava intorno alle ore 15:00 nel cortile di casa: improvvisamente ha preso una tanica di benzina e ha versato tutto il contenuto su di sé. Poi ha appiccato al fuoco. Le fiamme lo hanno divorato in pochissimo tempo, questione di attimi. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e vista la gravità della situazione il 118 ha fatto giungere un elicottero, che aveva il compito di trasportare il ferito presso il più vicino ospedale.

Purtroppo il 46enne non ce l’ha fatta ed è spirato proprio sul velivolo durante il trasporto in ospedale. I medici hanno fatto di tutto per potergli salvare la vita, ma le ustioni e i traumi provocati dal fuoco erano troppo gravi. Da quanto riferiscono i medici, la vittima aveva ustioni sull’80% del corpo. Nonostante la tempestività dei soccorsi la tragedia non si è potuta evitare. La madre del ragazzo è rimasta scioccata dall’accaduto. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, a cui sono state affidate le indagini. I militari hanno eseguito già i primi rilievi nel cortile.

Sotto shock la comunità

L’azienda regionale di emergenza-urgenza ha fatto subito scattare il protocollo di allarme, infatti quando è giunto l’elicottero i sanitari erano stati già avvertiti che si trattava di un codice rosso. Tutte le ustioni che la vittima ha riportato sarebbero state di terzo grado, quindi abbastanza gravi. Non è chiaro ancora il movente del folle gesto del 46enne, ma questi particolari saranno sicuramente oggetto di indagine degli inquirenti. Si tratta di una vicenda molto delicata, che deve essere trattata con molta cautela e riserbo. Il cortile dove è avvenuto il dramma si trova in via ai Campi a Rescaldina.

La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito nella piccola comunità lombarda, destando sconcerto e apprensione tra gli abitanti. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo che si è dato fuoco non sono state rese note, anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari. Tutti si chiedono come una cosa del genere sia stata possibile. Sul posto sono anche arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Straziante la scena che si è presentata davanti ai soccorritori.

Quanto avvenuto nel milanese non è l’unico episodio del genere che si verifica nel nostro Paese. Sono molti i suicidi che avvengono ogni anno in Italia, anche se non tutti hanno questa modalità. Specialmente in questo periodo di pandemia sta aumentando la gente che decide di farla finita per i motivi più disparati. Per questo le autorità invitano a segnalare prontamente la gente che è in difficoltà, in modo che possa essere aiutata a dovere.