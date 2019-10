429.80 euro per un piatto di pesce: stangata ai turisti in visita nella Capitale

È finita perfino tra le news della CNN la notizia che ha visto protagonista un ristorante romano: lo scontrino ha fatto il giro del web, dopo che a settembre il salatissimo conto dell’Antico Caffè di Marte è stato pubblicato su Facebook.

Situato in via del Banco di Santo Spirito n.8, vicino a Castel Sant’Angelo, ha riscontrato lo scontento del vietnamita Minh Ngoc Bui, residente in Germania, che ne ha testimoniato il dispendioso pasto consumato il 27 agosto assieme a tre amici, per festeggiare il loro ultimo giorno in Italia.

Solleticato dal suggerimento del cameriere nel gustare un piatto del menu ai “frutti di mare – pesce misto” al prezzo di € 6,5 all’etto, si è visto arrivare 2 Kg di succulenta pietanza. Peccato però che in cassa il conto sia salito rispetto a quanto previsto dai commensali, a 315 € per 4.8 Kg di pesce, con l’aggiunta di € 40 per il servizio ed ulteriori € 40 per la mancia, per un totale di € 429.80: inutili le lamentele, sollecitate dalla mancata precisazione del servizio e della mancia nel menu, che non lo hanno esentato nel dover pagare la cifra fatturata.

Successivamente, Minh Ngoc Bui ha chiesto al personale del ristorante di porre 4.8 Kg di frutti di mare su un piatto per poterlo comparare con quanto avevano ricevuto, ma la richiesta è stata loro negata, non avendo tempo a disposizione da dedicargli: ne è seguito un tentativo di denuncia in cui le autorità avrebbero però affermato che sarebbe stato necessario sporgerla prima di effettuare il pagamento, e non successivamente, come accaduto.

TripAdvisor ha sospeso la pagina relativa alle recensioni del locale, mentre il ristorante stesso ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero che tutto è scritto dettagliamene nel menu, compresi i prezzi, sottolineando la freschezza del pesce offerto, scelto dal cliente al bancone e successivamente pesato, oltre al fatto che l’ordinazione effettuata dai clienti era stata relativa non solo agli spaghetti, ma anche al pesce.