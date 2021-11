Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - Le Frecce Tricolori hanno vinto nel tempo prestigiosi premi, tra cui "The King Hussein Memorial Sword" del 2005, consegnato dal Principe Faysal bin al-Husayn di Giordania, come miglior esibizione al Royal International Air Tattoo; la Medaglia d'argento 2005 al merito aeronautico ricevuta a Mosca; il "Premio Leonardo" 2008 alla carriera; il premio RAFCTE Trophy 2019 come miglior pattuglia acrobatica straniera al Royal International Air Tattoo di Fairford, in Inghilterra e il "Winning Italy Award" 2010 in riconoscimento all'Alta Eccellenza raggiunta tesa a promuovere e valorizzare l'immagine dell'Italia nel mondo.