38enne ucciso a coltellate nelle campagne tra Manfredonia e Foggia

Un omicidio si è verificato nella serata di ieri 30 novembre in Puglia, precisamente nelle campagne situate tra Manfredonia e Foggia, in località Macchia Rotonda). Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare Foggia Today, la vittima è un 38enne.

L’uomo si trovava presso un casolare di campagna quando qualcuno lo ha colpito con diverse coltellate. I soccorsi sono stati chiamati tempestivamente e sul posto indicato è arrivata un’ambulanza del 118.

Deceduto durante la corsa in ospedale

I sanitari hanno subito visto che le sue condizioni fossero gravi, per cui il mezzo di soccorso è partito a sirene spiegate verso l’ospedale Riuniti di Foggia in codice rosso. Per il 38enne non vi è stato nulla da fare in quanto è deceduto durante il trasporto presso il nosocomio foggiano. Nel casolare di campagna dove è avvenuto il delitto sono giunti i carabinieri, che adesso stanno ricostruendo quanto accaduto.

Si sta cercando di capire chi possa essere stato ad uccidere in questa maniera il 38enne, per cui gli inquirenti stanno scavando nel suo passato. Macchia Rotonda è una località che tra l’altro non dista molto da Borgo Tavernola. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo non riportare le generalità della persona uccisa.

Non si esclude nessuna pista

Come già detto in precedenza gli investigatori stanno indagando a fondo sull’accaduto. Sono tante le ipotesi che in questo momento sono prese in considerazione dai carabinieri, che non escludono che l’omicidio possa essere maturato anche nell’ambito familiare. Su questi dettagli si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

Foggia Today ha anche pubblicato un video girato sul luogo del delitto. Dalle immagini si può vedere come il casolare di campagna sia stato transennato dalle autorità per permettere i rilievi del caso, come spesso accade in questi casi. Sulla vicenda quindi si attendono ulteriori riscontri da parte degli investigatori. La notizia di quanto avvenuto si è sparsa in breve tempo nella zona, destando apprensione tra gli abitanti.