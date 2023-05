38enne partorisce il suo tredicesimo figlio: la famiglia record

È con grande gioia che annunciamo la nascita del tredicesimo figlio di Oana Bizu, 38 anni, e Onisim Bizu, 40, una coppia di origine romena che vive in Italia da diversi anni. Questo evento speciale ha portato ancora più felicità a una famiglia già numerosa, composta da 13 figli. La loro storia affascinante e la dedizione verso i figli hanno recentemente attirato l’attenzione del sindaco Leonio Milan, che ha concesso loro la cittadinanza italiana lo scorso anno.

Quando Oana e Onisim si sono sposati, avevano già l’obiettivo di formare una famiglia numerosa, convinti che i figli siano una benedizione del cielo. Questa visione, che un tempo era comune anche nelle campagne italiane, oggi è portata avanti dai giovani immigrati che vivono nel nostro paese, contribuendo a mantenere alta l’asticella della natalità in un’epoca in cui l’Italia affronta una preoccupante crisi demografica.

Il loro ultimo arrivato è Isaia, un bellissimo bambino che ha visto la luce ieri pomeriggio all’ospedale di Oderzo, pesando 3098 grammi. È stato un parto naturale, che ha reso felici sia la mamma che il papà, dopo un travaglio durato solo poche ore. Come i suoi fratellini, Isaia è stato accolto nella nuova Family room dell’ospedale, uno spazio accogliente e protetto dedicato alle neo-famiglie nelle ore successive al parto.

Qui, i fratelli e le sorelle, insieme ai loro genitori Oana e Onisim, hanno festeggiato l’arrivo del nuovo membro della famiglia.Parlando con la neomamma Oana, emerge una grande gratitudine per la sua situazione: “Mi ritengo molto fortunata”, racconta con felicità. “La mia famiglia è molto numerosa, ma non mi sento affaticata. Le mie giornate sono sempre ricche di gioia e sorrisi. Mio marito mi sostiene e i bambini si aiutano a vicenda. Siamo tutti entusiasti dell’arrivo di Isaia nelle nostre vite”.

La famiglia vive in una semplice e pulita casetta trifamiliare. Qui, il ménage familiare è basato sulla cooperazione e sulla solidarietà. I figli più grandi aiutano i più piccoli, contribuendo sia alle faccende domestiche che alla cura dei fratellini. Vivono in un’armonia che sembra appartenere a un’altra epoca, una storia d’altri tempi che incanta chiunque vi entri in contatto. La famiglia Bizu è un esempio di amore, dedizione e cooperazione. La loro storia ispiratrice dimostra che, nonostante le sfide e le responsabilità di una famiglia numerosa, è possibile vivere una vita serena e piena di gioia.