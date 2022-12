29enne bengalese aggredita per aver indossato il niqab

Ascolta questo articolo

Il razzismo e pregiudizi nei confronti di coloro che professano una cultura, usi e tradizioni diversi dai nostri, continua a essere presente. Sono sempre di più, nel nostro paese, le donne che indossano il niqab, ovvero il velo che lascia scoperti gli occhi. Proprio questo modo di abbigliarsi è spesso vittima di pregiudizi e di critiche, come quelle subite da una ragazza di origine bengalese che è stata aggredita perché indossa il niqab.

Il fatto è accaduto a Marghera, in provincia di Venezia con protagonista una giovane bengalese di anni 29 che è stata insultata e presa a calci proprio perché indossava il niqab. La donna, moglie did un imam, racconta che qualcuno le ha strappato il velo mentre si recava in visita ai parenti. Ha ricevuto una prognosi di 5 giorni e ha deciso di sporgere denuncia.

La donna vive in Italia da più di 15 anni e parla benissimo l’italiano. Nel suo racconto, spiega di aver subito aggressioni e insulti da tre donne con il padre giunto per difenderla, ma purtroppo non è riuscito dal momento che è stato allontanato. Prima è stata aggredita verbalmente con commenti riguardo il suo abbigliamento e poi con un pugno le hanno tolto il niqab riducendolo a brandelli.

In seguito a quanto accaduto, la comunità ha deciso di indire una manifestazione per supportare la giovane bengalese. In base a quanto riporta Venezia Today che ha raccolto il fatto, la donna ammette di avere male alla testa e all’orecchio per il pugno che le hanno rifilato. Ora, a causa di questa aggressione, teme di uscire di casa e non sa come poter fare.

Oltre all’aggressione e agli insulti, la giovane bengalese racconta che “Quello che fa male è che le persone che passavano di là non abbiano fatto niente per aiutare me e mio padre. Anzi, la portinaia si è allontanata con la donna che mi aveva aggredito, dandole ragione sul fatto che era colpa del velo che indossavo se era accaduto tutto questo”.

I figli hanno visto tutto quanto le è accaduto e non è neanche riuscita a tranquillizzarli proprio per la paura e trauma di quanto accaduto.