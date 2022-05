23 maggio 1992: 30 anni dopo la strage di Capaci.

Cosa ne pensa l’autore

Erika Infante - È essenziale educare ed istruire le nuove generazioni ad una società fondata sulla legalità, per non rendere vano il sacrificio di chi ha donato la propria vita in nome della giustizia; nel ricordo dell'importante e prestigiosa figura di Giovanni Falcone e di chi, come lui, ha lottato fino alla fine per un Paese libero e giusto.