Giunge dal palermitano una tragica notizia. Un giovane di 21 anni, Paolo La Rosa, viene brutalmente accoltellato davanti a una discoteca, viene trasportato in ambulanza ma purtroppo è già troppo tardi e per il giovane ragazzo non c’è nulla da fare. La discoteca “Millennium” che è al vaglio degli acquirenti è la tragica sede dove è avvenuta la tragedia.

I fendenti sono stati assestati al torace e allo stomaco e sono stati questi 4 colpi che non hanno lasciato scampo al povero ragazzo. Pare, dai primi informatori che erano presenti quando il fatto è accaduto intorno alle 4 di notte che il tutto sia scaturito da una lite appena usciti dalla discoteca.

Il sindaco di Terrasini Giosué Maniaci dichiara che si sente affranto per l’accaduto come sindaco, come padre e come cittadino. Non possono succedere tragedie come questa sopratutto a un giovane che ha tutta la vita davanti per ragioni e motivazioni futili come uno stupido litigio sicuramente provocato anche dai fumi dell’alcol dato che era notte fonda.