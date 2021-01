19enne ingerisce gel disinfettante anti Covid a scuola: ricoverato in rianimazione a L’Aquila

Un grave fatto di cronaca si è verificato presso il plesso scolastico di Colle Sapone a L’Aquila, dove un ragazzo di 19 anni ha ingerito accidentalmente del gel disinfettante per la mani, sostanza che serve appunto per proteggersi dal Covid-19. Il detergente in questione era tipo amuchina.

Secondo quanto riferiscono i media locali, lo studente era andato in bagno, poi al suo ritorno avrebbe ingerito la sostanza tossica. Non si sa ancora come abbia fatto, ne se il personale scolastico sia intervenuto in tempo per bloccare il ragazzo nel tentativo di non far proseguire l’azione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato subito soccorso.

Il giovane, a cui era stata affidata un‘insegnante di sostegno, è stato quindi condotto in ospedale e adesso si trova nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravissime e la progonosi riservata. La testata giornalistica Fanpage riferisce che il ragazzo frequentasse il liceo scientifico dell’Aquila: dopo il terremoto del 2009, però, lo stesso istituto scolastico è stato trasferito, insieme agli altri, nel plesso di Colle Sapone, che ad oggi conta 1.400 studenti.

In Abruzzo superiori in classe al 50%

La regione Abruzzo, insieme a Toscana e Valle D’Aosta, è una delle poche regioni italiane in cui gli studenti delle scuole superiori sono tornati in classe nella misura del 50%, ovvero metà di loro sono in Dad mentre gli altri in presenza. In Abruzzo il primo giorno di scuola delle superiori, inoltre, non è stato caratterizzato da eventi particolari e tutto si è svolto regolarmente.

Le strade e gli ingressi agli istituti scolastici sono stati monitorati attentamente dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile, che hanno verificato il comportamento delle persone, evitando quindi pericolosi assembramenti. Poche ore dopo però è arrivata la notizia di questo incidente che ha destato apprensione in tutto il plesso di Colle Sapone. Nelle prossime ore si potranno conoscere le condizioni del giovane, in quanto i medici emetteranno un nuovo bollettino del suo stato di salute.

Si dovrà attendere almeno tutta la giornata del 12 gennaio per vedere se il corpo del ragazzo reagirà in qualche maniera alla sostanza. Come già detto in apertura le sue condizioni sono molto gravi. I medici stanno facendo davvero di tutto per potergli salvare la vita. Che cosa sia accaduto a scuola, adesso, saranno le relativi indagini interno a chiarirlo definitivamente.