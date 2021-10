Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una notizia davvero assurda, questa, in cui a pagare le conseguenze è, come molto spesso accade, un'anziana, fragile e indifesa. Per fortuna il truffatore è stato arrestato dalle forze dell'ordine e tutto si è risolto per il meglio, con la speranza che vengano presi provvedimenti più severi verso chi compie simili azioni.