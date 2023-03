17enne muore dopo un malore in classe, attivata la psicologa per i compagni

Non ce l’ha fatta Adrian Antonel Herbicianu, il ragazzo di soli 17 anni che ha accusato un malore martedì 21 marzo in una liceo di Castelfiorentino, davanti agli occhi dei suoi compagni di classe. Il giovane, di origini romene, è morto nella giornata di mercoledì 22 all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato ricoverato dopo essersi sentito male durante le lezioni.

La tragedia si è consumata poco prima delle 9 di mattina presso l’istituto statale Federigo Enriques. Improvvisamente, il 17enne è stato colpito da un arresto cardiaco, davanti ai compagni di classe. Immediati i soccorsi, con una insegnante che ha praticato le prime manovre di rianimazione insieme ad una collaboratrice scolastica.

Nel frattempo è stato allertato il 118, che ha inviato sul posto un mezzo della Misericordia di Castelfiorentino. Giunta sul posto l’ambulanza, il personale a bordo ha utilizzato il defilbrillatore con l’aiuto del dottore arrivato a bordo dell’automedica, mentre nel campo sportivo vicino al liceo atterrava l’elisoccorso Pegaso.

Poi la corsa in elicottero presso l’ospedale Careggi, dove il liceale è stato ricoverato in terapia intensiva ed in prognosi riservata. Purtroppo le sue condizioni non sono mai migliorate, ed un giorno dopo il suo malore ne è stata dichiarata la morte.”Oggi tutta la nostra comunità scolastica piange la perdita di una giovane vita, troppo presto e così proditoriamente sottratta all’amore della sua famiglia ed all’affetto di tutti noi”, ha scritto la preside Barbara Degl’Innocenti in una circolare.

Sotto shock i compagni di classe del minorenne, per il quale è stato attivato un sopporto psicologico dalla scuola. “Da ieri abbiamo aperto una unità di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe ed ai docenti e ai collaboratori scolastici“, continua il messaggio della dirigente scolastica. “Al momento non si conosce la data delle esequie, a cui parteciperemo coralmente esprimendo il nostro cordoglio alla famiglia“.