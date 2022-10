17enne aggredita mentre va a scuola: un compagno la salva evitandole una violenza

Ascolta questo articolo

Come si sente nei telegiornali o si legge sui telegiornali, le violenze, in questi giorni, sia a ragazze molto giovani, ma anche a donne adulte, sembrano non terminare. Ogni giorno si aggiungono sempre nuove vittime, come accaduto a Firenze, a una ragazza di 17 anni. La giovane stava andando a scuola, come ogni mattina, quando è stata aggredita. Fortunatamente, l’intervento degli amici, è riuscito a evitarle la violenza sessuale.

La giovane 17enne è riuscita a scampare alla possibile violenza sessuale urlando e un compagno, giunto in sua difesa, ha fatto fuggire l’aggressore. Un fatto accaduto in pieno giorno nella giornata del 4 ottobre scorso. Oggi i Carabinieri, saputo di quanto accaduto, stanno facendo tutti gli accertamenti del caso e le indagini.

È stata proprio la reazione della ragazza, insieme al suo grido di aiuto, a fare in modo che fosse ascoltata e non corresse nessun altro pericolo mettendo anche in fuga l’aggressore. Un compagno l’ha soccorsa e, insieme, hanno contattato le forze dell’ordine che sono giunte immediatamente. La giovane non presentava nessuna lesione e i Carabinieri sono tuttora sulle tracce del responsabile.

In base al racconto della giovane, l’aggressore si sarebbe avventato su di lei cercando di violentarla. La forza della ragazzina è stata fondamentale per far accorre il compagno che, correndo di corsa dalle scale, l’ha soccorsa e chiamato i Carabinieri. A quel punto, però, l’uomo si è allontanato in fretta. Una storia che avrà delle ripercussioni sulla giovane.

La madre che racconta quanto successo al consigliere comunale Matteo Chelli. Una donna affranta e preoccupata perché non sa come potrà fare ad aiutare la figlia d’ora in poi e a proteggerla. Il consigliere comunale si complimenta poi con l’amico della giovane che non ha esitato un attimo a giungere in suo soccorso.

Tutto il quartiere è accanto alla famiglia, esprimendo la solidarietà nei suoi confronti. Nel frattempo, afferma che farà di tutto per garantire la massima sicurezza che è basilare.