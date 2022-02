Emissione domenicale oggi per un francobollo a dedicato a San Gabriele dell’Addolorata nel 160° anniversario della scomparsa dal valore di 1,10 euro (pari alla tariffa “B”) appartentente alla serie tematica “il senso civico” secondo il calendario programmatico definito dal Ministero dello sviluppo economico.

La giornata del 27 febbraio è stata scelta perchè coincide anche con la chiusura dell’anno giubilare per il centenario della canonizzazione del santo ed è il giorno effettivo della morte del Santo avvenuto appunto da 160 anni. nel 1862.

La vignetta del francobollo raffigura, in primo piano a destra, un ritratto di San Gabriele dell’Addolorata, opera di Silvio e Nino Gregori. Sullo sfondo, l’antica Basilica di Isola del Gran Sasso dedicata al Santo. Completano il francobollo le legende “San Gabriele dell’Addolorata” e “Canonizzato nel 1920”, le date “1838-1862, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. A lavorare al bozzetto più mani in particolare oltre a Tiziana Trinca sono state inserite anche le firme di Silvio e Nino Gregori per una tiratura classica fissata in trecentomila esemplari racchiusi in fogli da ventotto pezzi stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo

La cerimonia di presentazione della carta valore, nella quale saranno illustrate le caratteristiche del francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartenente alla serie “il Senso civico”, è in programma oggi dalle ore 15.00 presso la sala convegni “Stauros” del Santuario, alla presenza di istituzioni nazionali e locali con lo speciale timbro del primo giorno di emissione sarà in uso presso il Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso nella postazione allestita appositamente per l’occasione dalle ore 12.00 alle ore 18.00, con accesso regolamentato

I francobolli saranno poi come sempre disponibile negli sportelli filatelici del territorio a partire da domani, assieme ai classici prodotti realizzati da Poste Italiane, come la cartella filatelica.