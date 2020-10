Il prossimo 16 di ottobre è prevista un’uscita di francobolli e monete da parte dell’Ufficio filatelico numismatico della Città del Vaticano. Nello specifico, per i francobolli sarà ricordato nel giorno esatto della sua elezione al soglio pontificio, il cardinale polacco Karol Wojtyła, che venne eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II facendo di certo la storia della fine dello scorso millennio.

L’emissione è in congiunta ancora una volta con la Polonia. Il francobollo, dal costo di 1,15 euro, sarà racchiuso in un minifoglio che ne conterrà 6 con altrettanti “chiudilettera” per una tiratura di 216.000 serie complete (quindi 36.000 foglietti) stampati dalla tipografia Joh. Enschedé (Olanda) e realizzati dalla bozzettista A. Sobczyńska.

Il francobollo ritrae il volto sorridente e gioioso di Papa Wojtyla, ispirato a una foto scattata durante il pellegrinaggio in Australia del 1986. Mentre i chiudilettera, che sono tre, ci regalano altre immagini di Sua Santità Giovanni Paolo II in alcuni momenti fondamentali della sua vita: da bambino accanto a sua madre, da cardinale accanto al primate della Polonia, il cardinale Stefan Wyszyński e, in ultimo, da Pontefice in Piazza San Pietro.

L’occasione però non è l’elezione ma i 100 anni passati dalla sua nascita avvenuta nel maggio del 1920 ed era prevista proprio a maggio, prima che l’emergenza del virus modificasse il programma delle uscite.

Nello stesso giorno sono previste anche uscite numismatiche; nello specifico, due tipologie di monete da 2 euro dedicate ai 500 anni di Raffaello realizzate da Daniela Longo e Silvia Petrassi (versione Fior di conio 67.000 pezzi al costo di 18 euro e Fondo specchio in 9.000 pezzi dal costo di 37 euro). Quindi una moneta da 5 euro d’argento dedicata alla Giornata Mondiale del Migrante e 10 euro per la cinquantesima giornata mondiale della terra. Infine altre due monete auree da 20 e 50 euro.