Gigi Proietti e Sean Connery, l’incredibile coincidenza che ha commosso i fan

Due grandi artisti hanno lasciato il mondo dello spettacolo orfano di un talento raro e indimenticabile. A pochi giorni di distanza abbiamo dovuto dire addio a Gigi Proietti e Sean Connery, attori che rimarranno per sempre impressi nella memoria dei fan per le loro interpretazioni camaleontiche.

Magistrali interpretazioni, dicevamo, che hanno legato indissolubilmente i loro volti a personaggi entrati nella storia del cinema e della tv. Sean Connery ha dato vita al “James Bond” per antonomasia, rendendo il suo agente 007 uno dei più affascinanti e amati dai fan della saga. Gigi Proietti è riuscito a conquistare il pubblico grazie alla sua genialità che gli ha permesso di fare suoi personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati dalle sue indiscutibili doti.

Gigi Proietti e Sean Connery, entrambi hanno prestato la voce al drago di “Dragonheart”

I due grandi maestri, però, oltre alle notevoli doti interpretative hanno anche in comune varie esperienze di doppiaggio e proprio una di queste ha creato una coincidenza che in questi giorni ha commosso i fan. Era il 1996 quando nelle sale usciva “Dragonheart“, il film fantasy portato sul grande schermo da Rob Cohen.

Nella versione originale della pellicola Sean Connery ha prestato la sua voce a Draco, personaggio che ha saputo ribaltare completamente la figura del drago, facendolo diventare un amico e un eroe. Cohen all’epoca motivò la scelta dichiarando che voleva una voce “unica” e “immediatamente riconoscibile” ma alla fine era: “ciò che – Connery – rappresentava nella vita come attore e come uomo che più si riferiva a ciò che volevo per Draco“. Nella versione italiana, a doppiare Draco è stato scelto proprio Gigi Proietti che già aveva dato voce a personaggi di fantasia come il Genio di “Alladin” e il simpatico Gatto Silvestro.

Impossibile immaginare che tutto questo, a distanza di molti anni, sarebbe diventata un’incredibile coincidenza che si va ad aggiungere a quella della loro scomparsa, avvenuta a distanza di pochi giorni. Connery, infatti, ci ha lasciati il 31 ottobre scorso, mentre Proietti ci ha detto addio il 2 novembre, quando avrebbe dovuto festeggiare il suo 80esimo compleanno.

E se vogliamo aggiungere il tocco da maestro, ecco come la battuta finale del film sembra perfetta per salutare questi due immensi artisti: “E adesso, Draco, senza di te, che cosa faremo? A chi ci rivolgeremo?” – “Alle stelle, Bowen. Alle stelle“.