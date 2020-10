Addio a Sean Connery, l’attore scozzese muore a 90 anni

L’attore scozzese Sean Connery ci ha lasciati all’età di 90 anni. L’iconica star, noto per aver reso iconico il ruolo di James Bond che ha interpretato per ben 7 film, aveva celebrato ad agosto il suo compleanno. Nato nel 1930 ad Edimburgo, il celebre attore ha iniziato la carriera come bodybuilder, assicurandosi anche un posto nella competizione di Mr. Universi, prima di darsi al teatro negli anni ’50.

Nel corso della sua longeva carriera ha recitato in oltre 90 produzioni prima di abbandonare le scene nel 2003, dopo l’ultimo ruolo nel flop commerciale “La leggenda degli uomini straordinari”. Nella sua straordinaria carriera ha interpretato ruoli in film classici del cinema mondiale come “Indiana Jones e l’ultima Crociata”, “Caccia a Ottobre Rosso”, “Robin Hood – Principe dei ladri”, “Il nome della rosa”, “Highlander – L’ultimo immortale”, “Assassinio sull’Orient Express” e “Gli Intoccabili”.

Quest’ultimo film gli è valso nel 1987 il primo ed unico premio Oscar della carriera come miglior attore non protagonista. Il ruolo che però è stato il più iconico della sua carriera è sicuramente quello di 007, che ha originato nel 1962 con “Agente 007 – Licenza di uccidere” e che è tornato ad interpretare per altri 6 film: “A 007, dalla Russia con amore”, “Agente 007 – Missione Goldfinger”, “Agente 007 – Thunderball: operazione tuono”, “Agente 007 – Si vive solo due volte”, “Agente 007 – Una cascata di diamanti” e “Mai dire mai”, tutti successi commerciali per il famoso franchise.

Nel 2000 la Regina Elisabetta gli conferì l’ambito titolo di “Sir”, prima di allora sempre negatogli a causa delle sue opinioni politiche. Connery era membro convinto del Partito Scozzese Nazionale ed era un forte sostenitore dell’indipendenza della Scozia dall’Inghilterra.

Dal 1975 fino alla sua morte, Connery è stato sposato con la pittrice franco-marocchina Micheline Roquebrune, mentre dalla prima moglie Diane Cilento, con la quale è rimasto sposato dal 1962 al 1973, ha avuto l’unico figlio, Jason Connery, nato nel 1963, oggi attore e regista britannico.