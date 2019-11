Leonardo DiCaprio insieme a Greta Thunberg su Instagram

Leonardo DiCaprio, noto attore e produttore cinematografico, venerdì ha pubblicato sul proprio profilo del social network Instagram una foto che lo ritrae assieme a Greta Thunberg, l’attivista ambientalista 16enne di origine svedese.

Il premio Oscar 2016 ha tenuto a precisare che si augura che i messaggi dell’adolescente possano risuonare come un campanello d’allarme per i leader mondiali, sottolineando che la storia ci giudicherà per ciò che nel mondo attualmente viene fatto in vista delle future generazioni, al fine di offrire loro il medesimo pianeta vivibile che fino ad oggi è stato dato per scontato.

Nominato Messaggero della Pace dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2014, due anni dopo è stato inserito dal Time al primo posto tra le 100 persone più influenti del pianeta: con la sua fondazione supporta cause e progetti in varie parti del mondo, finalizzate alla resilienza climatica, alla salvaguardia degli animali selvatici vulnerabili ed al tentativo di ristabilire l’equilibrio tra gli ecosistemi e le comunità minacciati.

DiCaprio è noto al grande pubblico anche per l’interpretazione di indubbio talento cinematografico, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti come i tre Golden Globe, il premio BAFTA e la collaborazione con registi del calibro di Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Woody Allen e James Cameron.

Definita da lui stesso come una leader del nostro tempo, Greta Thunberg è nata il 3 gennaio 2003 e, nonostante la sua giovane età, ha saputo imporsi nel panorama mondiale come giovane e motivata attivista sostenitrice delle cause ambientali: era l’agosto dell’anno scorso quando iniziava a farsi notare dalla popolazione trascorrendo le sue giornate all’esterno del Parlamento del suo Paese, con l’oramai divenuto noto cartello recante la scritta “sciopero scolastico per il clima”.

Da allora sono seguite numerose ulteriori attività atte a sostenere e sensibilizzare l’opinione pubblica in merito ai problemi ambientali, come il Fridays for Future, divenendo in breve tempo una delle 100 persone più influenti del 2019 e leader della prossima generazione, secondo il Time, arrivando addirittura ad essere nominata per il premio Nobel per la pace di quest’anno.