Il sensazionale gesto di Leonardo DiCaprio: dona 5 milioni di dollari per salvare la foresta amazzonica

Anche Leonardo DiCaprio si mobilita per il disastro che sta distruggendo la Foresta Amazzonica: lo scorso luglio aveva lanciato, assieme a Laurene Powell Jobs Jobs (moglie del compianto Steve) e Brian Sheth, l’associazione ambientalista denominata Earth Alliance e, dopo aver istituito un fondo di emergenza per gli incendi che stanno devastando la foresta sudamericana, ha donato ben 5 milioni di dollari.

A corredo di tale benevola iniziativa denominata Amazon Forest Fund, è stato di fondamentale appoggio l’account Instagram utilizzato per sensibilizzare i follower alle donazioni: la foresta pluviale è stata definita come l’apparato polmonare della Terra, insostituibile per controllare il riscaldamento globale.

I fondi sono destinati a rifornire di risorse le comunità indigene e locali che sono impegnate nella tutela della biodiversità amazzonica, tramite il sostegno di 5 organizzazioni che si dedicano alla lotta agli incendi ed al soccorso delle popolazioni colpite.

In prima linea il premio Oscar, da anni impegnato in campagne ambientaliste ed ecologiche, ha anche diffuso delle immagini e video sul suo account personale per incentivare i suoi stessi fans ad aderire all’iniziativa: come spiegato anche in un comunicato stampa dell’associazione, la distruzione della foresta sta annoverando, tra le catastrofiche conseguenze, anche quella del veloce rilascio nell’atmosfera di anidride carbonica, che contribuisce purtroppo alla distruzione dell’ ecosistema che aiuta ad assorbire milioni di tonnellate di emissioni annuali.

Purtroppo, i numeri che l’istituto di ricerca spaziale nazionale brasiliana sta registrando sono davvero terribili: da gennaio sarebbero 73,000 gli incendi avvenuti in Amazzonia, costituendo l′83% in più rispetto allo scorso anno.

Vista la drammatica situazione, ha intrapreso una strada simile all’attore anche il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro: nella sua linea di governo, infatti, uno dei punti fondamentali poggia proprio sulla questione degli incendi volontari messi in atto per utilizzare i terreni della meravigliosa foresta pluviale in campi agricoli. Anche i leader mondiali riuniti durante il G7 di Biarritz hanno stanziato 20 milioni per aiutare e sostenere la tremenda emergenza in atto.