Filippine, trovati 40 chili di plastica nello stomaco di una balena.

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - In tutto il mondo l'uso della plastica monouso è ancora molto diffuso, nonostante in molte nazioni si sta cercando di ridurne l'utilizzo, ancora molto deve essere fatto. In particolare, dovrebbero essere le grandi multinazionali a dover trovare un utilizzo alternativo alla plastica per il loro confezionamento dei loro prodotti. Senza dimenticare che anche ognuno di noi dovrebbe smaltire la plastica nel modo adeguato.