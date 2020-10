Giro d’Italia: Filippo Ganna vince la cronometro di Valdobbiadene. Almeida consolida la maglia rosa, Nibali perde terreno

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Al Giro d’Italia Filippo Ganna si conferma come il corridore più forte a cronometro del momento. Il piemontese non ha rivali in questo tipo di gare, dimostrando che la vittoria al mondiale è stata ampiamente meritata. Per quanto riguarda la vittoria finale del Giro d’Italia, tutto è rimandato alle tappe alpine che iniziano da domani, con Joao Almeida che continua a consolidare la sua maglia rosa.