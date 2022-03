YouTube: in arrivo diverse novità per le dirette streaming

Dopo il riscontro di una curiosa modalità immersiva per la riproduzione automatica, YouTube, la piattaforma di streaming e condivisione multimediale di Google ha nuovamente fatto parlare di sé, attraverso un video anticipatorio pubblicato dal canale ufficiale Creator Insider.

Secondo quanto spiegato, sono in arrivo diversi aggiornamenti per le Live di YoTube, partendo dagli ospiti durente le dirette. Big G è convinta del fatto che molti creators avvertano la pressione del dover affrontare da soli l’obiettivo delle riprese e, di conseguenza, crede che, sgravandoli da tale pressione tramite l’invito degli ospiti, si permetterà a più creators di affrontare il live, monetizzando poi i propri contenuti mediante gli strumenti, in continua evoluzione, della piattaforma.

Nello specifico, mediante la funzione “Go Live Together” i creators potranno invitare (dopo averli selezionati) gli ospiti (prima di trasmettere il live ai propri spettatori) semplicemente condividendo un collegamento: durante la trasmissione, rimarranno nascosti il canale ospite e le informazioni sull’utente. In più, almeno nella prima fase pilota di tale iniziativa, solo i creators (hosts), al contrario degli ospiti, potranno accedere all’analisi di questo tipo streaming.

Per aiutare a capire quando un canale sia in diretta, mutuando una soluzione simile a una di Instagram, saranno aggiunti anche nuovi identificatori, in veste di “live ring“, toccando i quali si potrà visualizzare lo streaming. Al momento, è ufficiale che le prime due funzionalità saranno implementate nelle prossime due settimane, mentre “le altre funzionalità arriveranno presto“.

In merito a queste altre funzioni, onde favorire la partnership tra influencer, sarà possibile, per gli account con almeno un migliaio di abbonati, il poter reindirizzare gli utenti da un’anteprima o uno streaming di un canale all’anteprima o streaming di un altro canale, al contrario di oggi, quando questo “dirottamento” è possibile solo all’interno di uno stesso canale. Infine, oltre a novità relative all’esperienza on full-screen per i live, su YouTube arriverà anche un nuovo sistema per consentire agli spettatori di poter rivolgere delle domande ai creator durante lo streaming quale strategia offerta a questi ultimi per “entrare in contatto e interagire con i fan“.