YouTube: apparsa una curiosa modalità immersiva per la riproduzione automatica dei video

Il gigante del web Google ormai da tempo sta tributando davvero tante attenzioni al suo fiore all’occhiello multimediale, YouTube che, dopo il varo a Gennaio dei piani annuali scontati per YouTube Music e Premium, l’arrivo di un rinnovato lettore video a schermo intero con più comandi e delle trascrizioni per i video pure su Android, sta spingendo sul perfezionamento della riproduzione automatica nella homepage.

Di recente, nella scheda Home di YouTube sui dispositivi mobili è giunta la modifica in base a cui, se non si stanno scorrendo i video, questi ultimi si riprodurranno in automatico, appunto nella suddetta scheda, con audio disattivato. Sulla Home di YouTube Desktop, invece, passando il mouse sulla miniatura d’un video, se ne riprodurrà un frammento. A tale novità, forse ispirandosi a TikTok che propone quale sua caratteristica distintiva anche la fruizione dei video in-feed più che in sezioni, lettori, o pagine dedicate, se ne potrebbe presto aggiungere, in base ad alcune attuali evidenze prontamente segnalate sul web, un’altra, appena rendicontata.

Secondo quanto riscontrato da alcuni utenti che hanno ricevuto la beta 17.10.35 di YouTube per Android, forse coinvolti in un test A/B per valutarne la reazione, nel feed Home, quando inizia a riprodursi un video, si verificherebbe qualcosa di mai visto prima.

Nello specifico, un po’ come avviene con l’estensione “Turn Off the Lights per Chrome”, tutt’attorno lo sfondo tenderebbe a scurirsi. In più, poco sotto l’icona dei tre puntini, posta accanto al titolo del video, al conteggio delle visualizzazioni e alla miniatura grafica del canale, apparirebbero dei pulsanti ad hoc, con i quali si potrebbe procedere ad attivare i sottotitoli, a riattivare l’audio, ad aggiungere un video alla lista “Guarda più tardi” o a saltare direttamente al video successivo.

La novità in questione, secondo 9to5google, sembra adatta a favorire la concentrazione su un dato video, anche se ciò avviene nell’Home Feed che, su YouTube, è più un luogo di scoperta che di visualizzazione: inoltre, osservano invece i colleghi di xda-developers, tale comportamento potrebbe risultare “fastidioso per chiunque voglia scorrere la Home page senza che un video prenda il controllo dello schermo“. Quello che è certo è che la novità appena riscontrata nella beta 17.10.35 di YouTube per Android, al momento non può essere né disabilitata né regolata in alcun modo.